प्रयागराज में नर्सिंग होम का डॉक्टर बोला- मैंने तुम्हें नौकरी दी तुम मुझे खुश करो, नर्स ने सुनाई आपबीती

Doctor-nurse dispute in Prayagraj प्रयागराज में प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्स ने डॉक्टर और उस साथी पर गंभीर आरोप लगाया है। नर्स ने बताया कि डॉक्टर उसके ऊपर गलत निगाह रखता था। एक दिन अपनी कार में बैठा कर सुनसान इलाके में ले गया। वह समझी थी कि नर्सिंग होम के काम से उसे ले जा रहा। जब उसने कूदने की धमकी दी तो नर्सिंग होम ले जाकर छोड़ दिया। इसी प्रकार दूसरी बार भी अपने साथी के साथ गलत हरकत की। उसने कहा कि मैंने तुम्हें नौकरी दी है तुम मुझे खुश नहीं कर सकती हो। इस संबंध में थाने में तहरीर लेकर पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।