रेलवे स्टेशनों पर कुली के लिए मोलभाव की झंझट खत्म!इन स्टेशनों पर शुरू होगी ऑनलाइन कुली बुकिंग की सुविधा

Online Coolie Booking News: रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन से उतरते ही कुली को ढूंढने की दिक्कत, उनके पीछे भागना और फिर किराए को लेकर बहस करना अब इन सभी समस्याओं से यात्रियों को जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए एक अनूठी पहल करने जा रहा है, जिसमें उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने देश में पहली बार कुलियों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू करने की पहल की है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद जल्द ही यात्री घर बैठे या ऐप के जरिए कुली की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे।