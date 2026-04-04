यूपी में गन कल्चर पर हाईकोर्ट सख्त, आर्म्स लाइसेंस का मांगा डेटा, राज्य सरकार से भी सवाल पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने समाज में बढ़ते गन कल्चर (Gun Culture) पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर (Justice Vinod Diwakar) की पीठ ने कहा कि बिना नियंत्रण के हथियारों की उपलब्धता समाज के लिए गंभीर खतरा बन रही है। कोर्ट ने कहा कि कई लोग, खासकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले या संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति, लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल प्रभाव और दबदबा दिखाने के लिए कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में समाज में डर का माहौल बनता है।