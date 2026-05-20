आवारा कुत्तों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 7 नए निर्देश, हाइवे से लेकर हर जिले के लिए जारी हुआ सख्त आदेश

Supreme Court Verdict on Stray Dogs: देशभर में बढ़ती डॉग बाइट और आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि नागरिकों का भयमुक्त और सुरक्षित जीवन जीना भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने साफ किया कि जहां आवारा कुत्तों की संख्या खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और लगातार हमले हो रहे हैं, वहां नियमों के तहत रेबीजग्रस्त, हिंसक और खतरनाक कुत्तों को इच्छामृत्यु दी जा सकती है।