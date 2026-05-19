केरल में चुनाव हारने के बाद पहली बार आया पूर्व सीएम पिनरई विजयन का बयान, बोले-‘हम वापसी करेंगे’

Pinarayi Vijayan: केरल में नए मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने शपथ ले ली। 10 साल के पिनरई विजयन सरकार को चुनाव में हराकर कांग्रेस की वापसी हुई है। अब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री और अब विपक्ष के नेता पिनरई विजयन का बयान सामने आया है। उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। लंबे समय तक चुप रहने के बाद उनका बयान ऐसे वक्त आया है, जब सीपीआई(एम) के अंदर ही नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को अपने गृह जिले कन्नूर में आयोजित एक पार्टी कार्यक्रम में विजयन ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एलडीएफ सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कचरा प्रबंधन और महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किए गए कामों का जिक्र किया।