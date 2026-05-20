भारत ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण, दुश्मन के टैंक और फाइटर जेट होंगे तबाह

DRDO Test Fires Drone Launched Missile: भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ड्रोन से दागी जाने वाली अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित परीक्षण रेंज में इस प्रिसिजन-गाइडेड मिसाइल का सफल ट्रायल किया। इस सफलता को भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।