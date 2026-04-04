असम में सियासी संग्राम: अमित शाह ने आदिवासियों के लिए किया बड़ा ऐलान, कांग्रेस बोली- मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही BJP

गृहमंत्री अमित शाह ने असम के दुधनोई में आयोजित चुनावी रैली में आदिवासी समुदाय के लिए बड़ी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा- समान नागरिक संहिता (UCC) आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। आदिवासी क्षेत्रों में UCC लागू नहीं होने से यहां रहने वाले समुदायों की परंपराएं सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर इतिहास रचा, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। शाह ने चेतावनी दी कि कांग्रेस के मजबूत होने पर असम में अस्थिरता लौट सकती है।