ईरान-इजरायल जंग का केरलम चुनाव पर असर: खाड़ी देशों में फंसे हजारों भारतीय, अब क्या होगा?

केरलम विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 90 प्रतिशत से अधिक NRI वोटर्स मतदान नहीं कर पाएंगे। इन NRI वोटर्स की वजह से कई सीटों का रिजल्ट पलट सकता है। पिछले चुनाव की बात करें तो कम मार्जिन से हार-जीत होने वाले क्षेत्रों में NRI वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहे। पेरिन्थलमान्ना में 38 वोट से हार-जीत हुई, इस क्षेत्र में करीब 5 हजार NRI वोटर्स थे। इसी तरह कुट्टियाडी में 333 वोट से जीत हुई, यहां 16,000 NRI वोटर्स थे। इसके अलावा नडापुरम में 3,385 वोट से जीत हुई, जिसमें 12,000 NRI वोटर्स शामिल हैं।