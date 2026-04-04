असम चुनाव से पहले बड़ी सफलता: 55.29 करोड़ की नशीली दवाएं और 291 मोबाइल के साथ 285 लोग गिरफ्तार

RPF ने दर्ज हुईं पत्थरबाजी की 154 घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए 116 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष में जहां 437 अतिक्रमण हटाए गए थे। वहीं, इस वर्ष 699 अतिक्रमण हटाकर रिकॉर्ड बनाया गया। इस वर्ष 89 लोगों को मानव तस्करी के चंगुल से बचाया गया, जबकि पिछले वर्ष 2024-25 में यह संख्या केवल 10 थी। इसके अलावा, मानव तस्करी के मामलों को छोड़कर लड़के, लड़कियां और संकटग्रस्त महिलाओं सहित कुल 1,125 लोगों को संकट से उबारकर उनके परिवारों तक पहुंचाया गया। यह संख्या पिछले वर्ष के 952 से काफी अधिक है।