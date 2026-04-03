6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए एक और देश ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा, बंद किया एयरस्पेस

ईरान और इजरायल जंग के बीच एक और देश ने अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। अब तक कई देश ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका साथ देने से मना कर चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Apr 02, 2026

US President Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- IANS)

Iran and US-Israel Conflict: ईरान और US-इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि, कई देश युद्ध विराम (Ceasefire) की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में अमेरिका को झटका लगा है। अब ऑस्ट्रिया ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रिया ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है।

कई देश सैन्य अभियानों से बना चुके दूरी

ईरान और US-इजरायल के बीच जारी जंग को एक महीने से अधिक समय गुजर चुका है। इस जंग में यूरोप के कई देश अमेरिका के सैन्य अभियानों से दूरी बना चुके हैं। इन देशों में नया नाम ऑस्ट्रिया का जुड़ गया है। ऑस्ट्रिया ने ईरान से जुड़े सैन्य ऑपरेशनों के लिए अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की अमेरिकी मांग ठुकरा दी है। ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला देश के सख्त तटस्थता कानून के तहत लिया गया है।

अब तक कई देश अमेरिका को दिखा चुके ठेंगा

ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से ब्रॉडकास्टर ORF ने कहा- वाशिंगटन की ओर से कई अनुरोध आए थे, लेकिन हर मामले को विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर अलग-अलग आधार पर परखा जाएगा। हालांकि, ऑस्ट्रिया ने पूरी तरह से अमेरिकी उड़ानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ऑस्ट्रिया ने तथ्यों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। ऑस्ट्रिया के पहले स्पेन भी ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर चुका है। इटली ने भी पिछले हफ्ते सिसिली स्थित अपने सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की अनुमति अमेरिकी बमवर्षक विमानों को देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस भी अमेरिका की सैन्य मदद करने से इनकार कर चुके हैं।

यूरोपीय देशों से डोनाल्ड ट्रंप नाराज

ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए एयरस्पेस बंद करने वाले यूरोपीय देशों से अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर यूरोपीय देशों का खुलकर विरोध कर चुके हैं। कई मीडिया इंटरव्यू में भी डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर NATO और अन्य यूरोपीय देशों के खिलाफ अपनी राय दे चुके हैं।

मदद नहीं मिलने से नाराज ट्रंप कई बार सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिख चुके हैं कि अमेरिका, यूरोपीय देशों को याद रखेगा। हाल ही में डेली टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान-इजरायल संघर्ष के दौरान NATO सहयोगियों, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से सैन्य मदद न देने पर नाराजगी जताई। ट्रंप ने NATO को कागजी शेर करार दिया और अमेरिका के गठबंधन से बाहर निकलने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें

ईरान-इजरायल युद्ध पर सबसे बड़ा अपडेट: सीजफायर के लिए रूस की एंट्री, क्या अब शांत होगा मिडिल ईस्ट?
विदेश
Russian President Vladimir Putin

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

02 Apr 2026 09:33 pm

Published on:

02 Apr 2026 09:31 pm

Hindi News / World / ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए एक और देश ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा, बंद किया एयरस्पेस

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

ईरान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना! ठुकराया 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर पर जमकर बरसे

Iranian Foreign Ministry Spokesperson Ismail Baghai
विदेश

Iran War: पहाड़ों के बीच गिरा था F-15E, अमेरिकी सैनिक को ईरान में घुसकर बचाया गया, पर नए दावे ने सबको चौंकाया

विदेश

अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में तेहरान में 15 की मौत, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील

US-Israel-Iran War
विदेश

ट्रंप की धमकी और नई डेडलाइन के बाद धड़ाम से गिरी साऊथ कोरिया की करेंसी, भारत पर क्या होगा असर?

US President Donald Trump
विदेश

ईरान IRGC के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी की मौत, अमेरिका-इजरायल के हमले में गई जान

Majid Khademi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.