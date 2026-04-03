ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए एक और देश ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा, बंद किया एयरस्पेस

ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से ब्रॉडकास्टर ORF ने कहा- वाशिंगटन की ओर से कई अनुरोध आए थे, लेकिन हर मामले को विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर अलग-अलग आधार पर परखा जाएगा। हालांकि, ऑस्ट्रिया ने पूरी तरह से अमेरिकी उड़ानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ऑस्ट्रिया ने तथ्यों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। ऑस्ट्रिया के पहले स्पेन भी ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर चुका है। इटली ने भी पिछले हफ्ते सिसिली स्थित अपने सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की अनुमति अमेरिकी बमवर्षक विमानों को देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस भी अमेरिका की सैन्य मदद करने से इनकार कर चुके हैं।