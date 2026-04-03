ईरान-इजरायल युद्ध पर सबसे बड़ा अपडेट: सीजफायर के लिए रूस की एंट्री, क्या अब शांत होगा मिडिल ईस्ट?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिडिल ईस्ट में जारी ईरान और अमेरिका-इजरायल संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है। रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी इंटरफैक्स के अनुसार, व्लादिमीर पुतिन क्षेत्रीय नेताओं के साथ निरंतर संपर्क में हैं। वे मॉस्को क्षेत्र में शांति बहाल करने में सक्रिय मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा- राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्षेत्रीय नेताओं के संपर्क में हैं। पेस्कोव के मुताबिक, पुतिन ने कहा है कि शांति बहाल करने के लिए यदि किसी भी तरह से उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है तो वे तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे कि सैन्य स्थिति जल्द से जल्द शांतिपूर्ण मार्ग पर अग्रसर हो।