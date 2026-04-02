अमेरिका ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति पर लगे प्रतिबंध हटाए

अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लंबं समय से खराब चल रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला को कुछ पाबंदियों में ढील दी है, खासकर ऊर्जा सेक्टर में। बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल के भंडार हैं और वह ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में एक अहम खिलाड़ी बना हुआ है। अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल उद्योग और उसके वितरण को प्रभावित कर रहा है और दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।