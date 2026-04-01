PM मोदी का गंभीर आरोप, कहा- घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी कांग्रेस

चुनावी रैली में PM मोदी ने कहा कि BJP सरकार असम की अस्मिता, आदिवासी और स्थानीय लोगों की जमीन तथा संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि BJP घुसपैठियों के अवैध कब्जे हटाने का काम जारी रखेगी और असम की जनता को उनके अधिकार दिलाएगी। PM मोदी ने गांधी परिवार और कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई के परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा- कांग्रेस के लिए दो परिवार हैं। एक परिवार दिल्ली में है एवं दूसरा असम में है। कांग्रेस की प्राथमिकता लोगों का हित नहीं, बल्कि अपने परिवारों का हित है।