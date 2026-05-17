3 बच्चों पर 30 हजार और 4 पर मिलेंगे 40 हजार रुपये, जानें क्यों ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं CM चंद्रबाबू नायडू

Andhra Pradesh Cash Incentive For Third Child: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती जन्म दर को लेकर बड़ी चिंता जताते हुए तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30 हजार रुपए और चौथे बच्चे पर 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना की विस्तृत जानकारी अगले एक महीने में जारी की जाएगी।