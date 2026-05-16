तेज़ रफ्तार डंपर ने मारी काम पर जा रहे मजदूरों को टक्कर, आंध्र प्रदेश में 4 महिलाओं की हुई मौत

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन मजदूरों को काम शुरू करने से पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फोटो के लिए नेशनल हाईवे पर आना पड़ता था, क्योंकि गांव में नेटवर्क की समस्या है। बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो काम की जगह जाते थे। हालांकि इस दौरान वहाँ से गुज़रने वाले वाहनों की वजह से यह काम जोखिमपूर्ण था। इंद्रपालम पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर ने बताया कि डंपर चालक की लापरवाही और ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार इस एक्सीडेंट का मुख्य कारण बनी।