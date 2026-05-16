Excise Policy Case: गोवा को लकी बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, जानें पीछे का कारण

उन्होंने दावा किया कि फैसला उनके पक्ष में आने पर मोदी सरकार और जांच एजेंसियां परेशान हो गई और मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया। इसके बाद केजरीवाल ने इस ममाले की सुनवाई कर रही जस्टिसस्वर्णकांता के इस केस से अलग होने के लिए मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। आगे उन्होंने कहा कि जब वह दोबारा गोवा आए तो अगले ही दिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इसी घटनाक्रम को जोड़ते हुए उन्होंने मजाकिया लेकिन राजनीतिक अंदाज में कहा कि गोवा मेरे लिए बहुत लकी है। अपने भाषण में उन्होंने यह भी दोहराया कि उन्हें झूठे मामले में छह महीने जेल में रखा गया और अब धीरे-धीरे सच सामने आ रहा है।