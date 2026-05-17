NEET पेपर लीक विवाद के बीच NTA में बड़े बदलाव, केंद्र ने नियुक्त किए 2 जॉइंट सेक्रेटरी और 2 जॉइंट डायरेक्टर

NTA New Appointments: NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद और सीबीआई जांच के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं। सरकार ने शनिवार को NTA में दो जॉइंट सेक्रेटरी और दो जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब एजेंसी की कार्यप्रणाली और परीक्षा सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।