राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में डॉग बाइट के गंभीर मामले, देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम

Supreme Court on Stray Dogs: देशभर में बढ़ती डॉग बाइट और आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे 7 अगस्त 2026 तक संबंधित हाईकोर्टों में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि यदि समय रहते पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया होता, तो हालात इतने गंभीर नहीं बनते।