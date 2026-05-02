Nationwide cell broadcast test alert: अचानक से घबराए लोग! कहीं आपके मोबाइल में भी तो नहीं बजा अलार्म!

अलर्ट टेस्ट के दौरान नागरिकों को उनके मोबाइल फोन पर एक आपातकालीन अलर्ट सूचना मिली। इस दौरान मोबाइल तेज आवाज के साथ वाइब्रेट हुआ। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह के अलर्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। अलर्ट को लेकर अधिकारियों ने कहा कि यह किसी वास्तविक आपात स्थिति का संकेत नहीं है बल्कि यह सिर्फ एक ड्रील है। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में एक X पोस्ट भी की है और बताया है कि मोबाइल पर अलर्ट आने पर घबराए नहीं।