बीजेपी या कांग्रेस…असम में किसकी बनेगी सरकार? फलोदी सट्टा बाजार ने की भविष्यवाणी

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4 मई को पांचों जगह चुनावी परिणाम आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। एग्ज़िट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और इनके अनुसार पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके और केरल में कांग्रेस, तो पुडुचेरी में बीजेपी और एआईएनआरसी - एन के गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। इसी बीच अब राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar) ने भविष्यवाणी कर दी है कि असम में किसकी सरकार बनेगी।