बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटका, काउंटिंग पर किसी प्रकार का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार



टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग बैठकों की जानकारी शेयर नहीं कर रहा, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। सिब्बल ने यह भी पूछा कि जब पहले से माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद हैं, तो हर टेबल पर एक और केंद्रीय कर्मचारी क्यों जरूरी किया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि की बात कही गई है, लेकिन आयोग अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों से सहमति नहीं जताई। बेंच ने कहा कि नियमों में साफ लिखा है कि काउंटिंग स्टाफ राज्य या केंद्र, किसी भी सोर्स से लिया जा सकता है।