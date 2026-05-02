ममता बनर्जी का EVM दांव, यह सिर्फ सावधानी या बड़ी रणनीति का हिस्सा?

ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश में तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ताओं से 24 घंटे EVM स्ट्रॉन्गरूम पर नजर रखने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा मशीनों से छेड़छाड़ या बदलाव की कोशिश हो सकती है। बाद में उन्होंने खुद कोलकाता के स्ट्रॉन्गरूम का दौरा भी किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध गतिविधियों का दावा किया। हालांकि चुनाव आयोग (Election Commission) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि EVM पूरी तरह सुरक्षित हैं और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। इसके बावजूद टीएमसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर प्रक्रिया में खामियों का आरोप लगाया।