LPG Price Hike: छोटा सिलेंडर भी पहुंचा बजट के बाहर, दिल्ली में गरीब और प्रवासी लोगों के लिए खाना भी बन रहा लग्जरी

नई दिल्ली के प्रेम नगर में रहने वाले 25 साल के चंदन पोद्दार जैसे कई मजदूर अब महीने का हिसाब लगाते-लगाते परेशान हो रहे हैं। चंदन ने बताया कि उनकी कमाई करीब 18 हजार रुपये है और वे नौ लोगों के साथ एक कमरे में रहते हैं। पहले 5 किलो का सिलेंडर लगभग 10 दिन चल जाता था, लेकिन अब दाम बढ़ने के बाद यह खर्च संभालना मुश्किल हो गया है। अब हर बार गैस भरवाना उनके लिए टेंशन बन गया है। लोगों को पहले 5 किलो का सिलेंडर सस्ता और आसानी से मिल जाता था, इसलिए गरीब परिवार उसी से काम चला लेते थे। लेकिन अब दाम बढ़ने से यह विकल्प भी खत्म होता जा रहा है और लोगों को दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं।