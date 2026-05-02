मिडिल ईस्ट संकट के बीच Chabahar Port भारत के लिए कितना अहम, कई मिलियन डॉलर है इसकी लागत

Why Chabahar Port Is Important For India: ईरान-अमेरिका युद्ध में रोजाना नए अपडेट सामने आ रहे हैं। सीजफायर होने के बावजूद ट्रंप और ईरानी लीडर के बीच जुबानी जंग जारी है। भारत इस पूरे प्रकरण में किसी भी तरफ नहीं झुकने की निति अपना रहा है। भारत के अपनी कई हित दोनों दशों के साथ हैं। उसमें एक बड़ा जरुरी दांव है, चाबहार बंदरगाह। भारत चाबहार बंदरगाह को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। भारत अपने प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत के लिए यह प्रोजेक्ट कई मायनों में अहम है।