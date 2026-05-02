फिर बदला मौसम का मिजाज: बिहार समेत 9 राज्यों में आंधी-बारिश, 3-4 मई को IMD ने जारी किया Alert!

भारतीय मौसम विभाग ने 3 व 4 मई को बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अलग-अलग जगहों पर बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया। विभाग ने कहा कि असम, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ अलग-अलग स्थानों पर (7-20 cm) बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है।