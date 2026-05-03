पत्नी फोन पर गंदी-गंदी बातें करती है…मार डाला और फिर खुद भी शराबी पति ने दे दी जान

ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार, अनिल पेशे से बोलेरो चालक था लेकिन वह नशे और जुए की लत का शिकार हो चुका था। कर्ज के बोझ और पत्नी पर शक के चलते घर में अक्सर विवाद होता था। मृतका के भाई राहुल मिश्रा ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 4 दिन पहले ही थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। भाई का आरोप है कि उसकी बहन को पहले जहर दिया गया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या की गई।