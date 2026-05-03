पत्नी फोन पर गंदी-गंदी बातें करती है…मार डाला और फिर खुद भी शराबी पति ने दे दी जान

पत्नी की हत्या के बाद खुद भी कर ली आत्महत्या, PC- X
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कौंधियारा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां गढ़वा कला गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फंदे से लटककर जान दे दी। इस घटना के बाद से गांव में मातम और दहशत का माहौल है।
हादसे का पता रविवार सुबह तब चला जब घर में मौजूद बच्चे अपने पिता को जगाने कमरे पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था और काफी आवाज देने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। बच्चों के शोर मचाने पर दादी और पड़ोसी वहां इकट्ठा हुए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा भयावह था। पत्नी पूर्णिमा (34) का शव जमीन पर पड़ा था, जबकि पति अनिल तिवारी (36) का शव कुंडे से लटका हुआ था।
मरने से पहले अनिल तिवारी ने पुलिस कमिश्नर को संबोधित एक शिकायती पत्र लिखा था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में अनिल ने आरोप लगाया था कि:
ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार, अनिल पेशे से बोलेरो चालक था लेकिन वह नशे और जुए की लत का शिकार हो चुका था। कर्ज के बोझ और पत्नी पर शक के चलते घर में अक्सर विवाद होता था। मृतका के भाई राहुल मिश्रा ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 4 दिन पहले ही थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। भाई का आरोप है कि उसकी बहन को पहले जहर दिया गया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या की गई।
एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह केवल घरेलू विवाद का नतीजा था या इसके पीछे अनिल द्वारा पत्र में लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई है। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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