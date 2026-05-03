मजदूरी करने वाले युवक ने निकाली हाथी पर बारात, लुटा दी 20 सालों की कमाई

हाथी को ट्रक से जयपुर से मेरठ लाया गया। यहां हाथी आने के बाद अंकित 21 अप्रैल को अपनी बारात ले जाने के लिए निकला। वह हाथी पर सवार हुआ और सबसे पहले गांव का चक्कर लगाया। इसके बाद हाथी को ट्रक से मुजफ्फरनगर के मंडौरा गांव ले जाया गया। गांव के बाहर अंकित दोबारा हाथी पर बैठा और बारात लेकर लड़की के घर पहुंचा। हाथी से बारात देखकर लोग काफी उत्साहित हुए।