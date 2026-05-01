सौरभ हत्याकांड अपडेट: नीले ड्रम वाली मुस्कान बोली-संपत्ति के लिए फंसाया गया, थानेदार समेत इन्हें कोर्ट में तलब करने की मांग; आज क्या?

Muskan And Sahil Blue Drum Case Update: उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के चर्चित सौरभ हत्याकांड में गुरुवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने अदालत से पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक विशेषज्ञ को तलब करने की अपील की है, जिससे केस में एक नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी।