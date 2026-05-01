1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

सौरभ हत्याकांड अपडेट: नीले ड्रम वाली मुस्कान बोली-संपत्ति के लिए फंसाया गया, थानेदार समेत इन्हें कोर्ट में तलब करने की मांग; आज क्या?

Muskan And Sahil Blue Drum Case Update: पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान के केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में अगली सुनवाई जानिए कब होनी है?

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

May 01, 2026

big update in case of muskan and sahil who killed saurabh and stuffed his remains in blue drum meerut

सौरभ हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Muskan And Sahil Blue Drum Case Update: उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के चर्चित सौरभ हत्याकांड में गुरुवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने अदालत से पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक विशेषज्ञ को तलब करने की अपील की है, जिससे केस में एक नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी।

किन अधिकारियों को बुलाने की मांग?

बचाव पक्ष ने ब्रह्मपुरी थाने के थानेदार, हेड मोहर्रिर, वायरलेस ऑपरेटर और फोरेंसिक एक्सपर्ट को अदालत में पेश करने की मांग की है। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान की थाने की CCTV फुटेज, वायरलेस संदेश और जनरल डायरी (जीडी/रोजनामचा) का रिकॉर्ड भी मंगाने की अपील की गई है।

जेल में बंद हैं आरोपी मुस्कान और साहिल

बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके कथित प्रेमी साहिल शुक्ला जिला कारागार में बंद हैं। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है।

गवाही चरण पूरा, अब आरोपियों से सवाल-जवाब

मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद गवाही का चरण पूरा हो चुका है। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों से गवाहों के बयानों से जुड़े 32-32 सवाल पूछे। दोनों ने खुद को निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों से इनकार किया। मुस्कान का कहना कि उन्हें संपत्ति विवाद के चलते फंसाया गया है।

बचाव पक्ष ने मांगा था समय

मंगलवार को आरोपी साहिल की ओर से पैरवी कर रही वकील ने साक्ष्य और गवाह पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था। इसके बाद शुक्रवार को बचाव पक्ष ने चार संभावित साक्ष्य-गवाहों की सूची अदालत में पेश कर दी।

गिरफ्तारी से जुड़े रिकॉर्ड पर जोर

बचाव पक्ष ने 18 मार्च 2025 को हुई गिरफ्तारी से लेकर अगले दिन तक की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने थाने की CCTV फुटेज, एक सप्ताह का जीडी रिकॉर्ड, वायरलेस संदेशों का डेटा और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू की जांच करने वाले फोरेंसिक एक्सपर्ट को अदालत में बुलाने की मांग की है।

अभियोजन पक्ष कर सकता है आपत्ति

अब इस मामले में अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे और एडवोकेट विजय बहादुर बचाव पक्ष की इन मांगों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि इन मांगों को स्वीकार किया जाए या नहीं।

अगली सुनवाई पर टिकी नजर

फिलहाल इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजर शुक्रवार (1 मई) की सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत बचाव पक्ष की अपील पर फैसला ले सकती है। इस निर्णय के बाद केस की दिशा और आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

ये भी पढ़ें

42 सालों तक दबाकर रखा राज! बेटों को भनक तक नहीं पिता है कुख्यात अपराधी, ऐसे हुआ सच बेपर्दा
फिरोजाबाद
warrantee absconding for 42 years arrested revealing hidden secret firozabad up crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 May 2026 09:56 am

Published on:

01 May 2026 09:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / सौरभ हत्याकांड अपडेट: नीले ड्रम वाली मुस्कान बोली-संपत्ति के लिए फंसाया गया, थानेदार समेत इन्हें कोर्ट में तलब करने की मांग; आज क्या?

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ में महिला की गला काटकर हत्या, कमरे में मिला शव घर में बच्चे भी रहे मौजूद… इलाके में फैली सनसनी

मेरठ

योगी राज में इंसाफ की गुहार: मेरठ में ठगी का शिकार पूर्व फौजी रोते हुए बोला- मेरे साथ न्याय करो

meerut ex soldier emotional plea cm yogi justice
मेरठ

नीले ड्रम वाली मुस्कान का साथी साहिल कोर्ट में नहीं दे सका कोई सबूत; मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की अगली सुनवाई कब?

saurabh murder case update blue drum muskan and sahil will appear in court online on this day meerut
मेरठ

कलयुगी औलाद ने पिता का फावड़े से फोड़ डाला सिर; लहूलुहान होकर गिरे, मामूली सी बात पर मेरठ में हुआ हत्याकांड

greed for land son attacks father with a shovel dies during treatment meerut crime news
मेरठ

ऊपर लगा था बेड…नीचे तक हथियारों का तहखाना, बन रहे थे तमंचा और बंदूक

मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.