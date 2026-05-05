पुरोहित का नाम पूछा और तड़ातड़ चला दी गोलियां! एक के बाद एक 5 राउंड किए फायर; प्रयागराज का सनसनीखेज मामला

Priest Shot Near Temple: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कीडगंज इलाके में सोमवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां यमुना बैंक रोड स्थित काली माई मंदिर के पास रहने वाले 59 साल के पुरोहित मातम प्रकाश दुबे को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई है। गंभीर रूप से घायल पुरोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।