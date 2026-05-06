10 मई तक मौसम का कहर: यूपी के 45 जिलों में आंधी-बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Meteorological Department official warning: मौसम विभाग में आज के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार झांसी, इटावा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली सहित 45 जिलों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना है। जिसके अनुसार 7 तारीख तक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इस दौरान ओला गिरने की भी संभावना है। फिलहाल लू चलने की कोई संभावना नहीं है। 5 मई को देर शाम हुई आंधी, पानी और तूफान में काफी नुकसान हुआ।