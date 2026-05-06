Jyoti Maurya and Alok Maurya latest news: प्रयागराज में PCS अधिकारी ज्योति मौर्य (Jyoti Maurya) और उनके पति आलोक मौर्य (Alok Maurya) के बीच चल रहे विवाद ने पिछले एक साल से लगातार सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में आलोक मौर्य ने संकेत दिए हैं कि दोनों के बीच सुलह की संभावना बन रही है। उन्होंने कहा कि यदि बातचीत सफल रहती है, तो वे अपने बच्चों के साथ फिर से साथ रहने लगेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर ज्योति मौर्य की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।