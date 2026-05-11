IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा को ‘घसीटकर लाएंगे’ कहने वाले पूर्व TMC नेता रिजू दत्ता का वीडियो वायरल! अब मांग रहे माफी

दरअसल, पश्चिम बंगाल चुनाव और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम के दौरानआईपीएस अजय पाल शर्माका नाम लगातार चर्चा में रहा। चुनाव आयोग की ओर से उन्हें पश्चिम बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अजय पाल शर्मा एक राजनीतिक उम्मीदवार के घर जाकर सख्त लहजे में चेतावनी देते दिखाई दिए थे। वीडियो सामने आने के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई थी और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने उन पर सवाल उठाए थे। रिजू दत्ता भी उन्हीं नेताओं में शामिल थे जिन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए अजय पाल शर्मा पर तीखी टिप्पणियां की थीं।