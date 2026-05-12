Former MLA Vijay Mishra: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ीं, 46 साल पुराने हत्या के केस में दोषी करार

अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह ने पैरवी की। वहीं, विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता ताराचंद्र गुप्ता समेत अन्य वकीलों ने बचाव पक्ष रखा। अब सभी की निगाहें 13 मई (बुधवार) को होने वाले सजा के फैसले पर टिकी हैं। कोर्ट चारों दोषियों को कितनी सजा सुनाएगा, यह देखने के लिए राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।