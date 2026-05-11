बहन का रिश्ता तय करने आया युवक, नारियल और ₹100 सगुन दिया, फिर 2 लड़कियों लेकर हुआ फरार

लड़कियों के साथ फरार होने वाले सख्स ने नरैनी कोतवाली क्षेत्र निवासी एक परिवार से अपनी बहन के रिश्ते की बात शुरू की। बातचीत आगे बढ़ी तो आरोपी ने परिवार वालों को सगुन के तौर पर 100 रुपए और नारियल देकर सगाई तक की बात पक्की कर ली। परिवार वालों को भरोसा हो गया तो उन्होंने आरोपी को रात में अपने घर पर रोक लिया और जमकर खातिरदारी की।