Banda: रील बनाकर यूट्यूब पर डालने का शौक पड़ा महंगा! शादी की सालगिरह पर की युवती ने की आत्महत्या

परिजनों के अनुसार यशोदा और उमाशंकर की शादी करीब तीन साल पहले पैलानी थाना क्षेत्र के इछावर गांव स्थित जिउला डेरा में हुई थी। दंपती की अभी कोई संतान नहीं थी। परिवार का कहना है कि यशोदा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी और वीडियो बनाने को लेकर घर में अक्सर तनाव बना रहता था। गांव के लोगों का भी मानना है कि रील और वीडियो बनाने को लेकर पैदा हुआ पारिवारिक विवाद ही इस घटना की बड़ी वजह हो सकता है।