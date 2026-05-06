Banda News:जयमाला के बाद ‘गोत्र’ के सवाल पर टूटी शादी, बिना दुल्हन लौटी बरात

विवाद तब शुरू हुआ जब फेरों से पहले पंडित ने रस्म के मुताबिक दूल्हे का गोत्र पूछा। आरोप है कि दूल्हा पक्ष गोत्र को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। बराती इधर-उधर ताकने लगे। इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते शादी का मंडप ‘अखाड़ा’ बन गया। जयमाला की खुशी चीख-पुकार में बदल गई। फेरे रोक दिए गए और घंटों हंगामा चलता रहा। तनाव इतना बढ़ा कि बुधवार सुबह लड़की की मां मधु तिवारी सदमे से बेहोश हो गईं। परिजन उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और वहीं से पुलिस को सूचना दी गई। थानाप्रभारी ऋषि देव पुलिस टीम के साथ मैरिज हॉल पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर थाने ले गए।