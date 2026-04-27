बांदा का तापमान 47.4 डिग्री: आसमान में उच्च दबाव का क्षेत्र बना ढक्कन, गर्म हवाएं नहीं कर रही क्रॉस, तप रही धरती

IMD alert about heat Dome: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में बांदा एक बार फिर सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि प्रयागराज और बनारस का तापमान अभी भी 45 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार इस समय हीट डोम (heat dome) की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति तब बनती है जब आसमान में उच्च दबाव का क्षेत्र ढक्कन की तरह काम करता है, जो नीचे की गर्म हवाओं को ऊपर नहीं जाने देता है। प्रेशर कुकर की तरह गर्म हवा में एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है। जो एक बड़े इलाके को अपने चपेट में लेता है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो यह लंबे समय तक भी रह सकता है।