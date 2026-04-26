Banda News: बारात से लौटे, लेकिन घर नहीं पहुंच सके,एक टक्कर में बुझ गई भाई-बहन की जिंदगी

परिजनों के अनुसार, अजय अपने पिता का इकलौता बेटा था और एसएससी की तैयारी कर रहा था। वहीं प्रभा की शादी फरवरी 2026 में ही हुई थी, लेकिन शादी के महज तीन महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

घटना की जानकारी मिलते ही उपनिरीक्षक राजेश कुमार और कल्बे अब्बास मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संदीप तिवारी के अनुसार, हादसे की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।