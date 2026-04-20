बांदा में अनोखा विरोध: दूल्हा बारात लेकर पहुंचा डीएम ऑफिस, स्मार्ट मीटर के खिलाफ उठाई आवाज

इस विरोध प्रदर्शन में बुंदेलखंड इंसाफ सेना के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि स्मार्ट मीटर प्रणाली को हटाकर पुराने मीटर दोबारा लगाए जाएं। संगठन का आरोप है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और खासकर युवाओं की आय का बड़ा हिस्सा बिजली बिल में खर्च हो रहा है।