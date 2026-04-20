20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांदा

बांदा में अनोखा विरोध: दूल्हा बारात लेकर पहुंचा डीएम ऑफिस, स्मार्ट मीटर के खिलाफ उठाई आवाज

Smart Meter Protest:बांदा में दूल्हा कुलदीप अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर जाने के बजाय डीएम ऑफिस पहुंच गया। उसने स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिलों के विरोध में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

2 min read
Google source verification

बांदा

image

Avanish Kumar

Apr 20, 2026

बांदा जिले में सोमवार को एक ऐसा अनोखा विरोध देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमतौर पर शादी के दिन दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है, लेकिन यहां एक दूल्हे ने परंपरा से हटकर अपनी बारात सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा दी। बैंड-बाजे के साथ किया गया यह विरोध स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिलों के खिलाफ था, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, जिले के ग्राम उजरेहटा निवासी कुलदीप की शादी तय थी और घर में खुशी का माहौल था। बारात पूरे धूमधाम से निकली, लेकिन बीच रास्ते में दूल्हे ने एक अलग फैसला लिया और बारात को जिलाधिकारी कार्यालय की ओर मोड़ दिया। इस दौरान बाराती भी दूल्हे के समर्थन में नजर आए और पूरे जोश के साथ विरोध में शामिल हुए।

दूल्हे कुलदीप का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली के बिल में अचानक भारी बढ़ोतरी हो गई है। उन्हें लगातार अधिक बिल का भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है और चेतावनी दी गई है कि बिल जमा न करने पर बिजली काट दी जाएगी। कुलदीप के अनुसार, शादी के बाद घर में अंधेरा होने की आशंका ने उन्हें इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया।

इस विरोध प्रदर्शन में बुंदेलखंड इंसाफ सेना के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि स्मार्ट मीटर प्रणाली को हटाकर पुराने मीटर दोबारा लगाए जाएं। संगठन का आरोप है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और खासकर युवाओं की आय का बड़ा हिस्सा बिजली बिल में खर्च हो रहा है।

इस अनोखे विरोध ने पूरे जिले में चर्चा का माहौल बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपनी शादी जैसे खास मौके पर इस तरह का कदम उठाकर दूल्हे ने अपनी समस्या को बेहद अलग और प्रभावशाली तरीके से सामने रखा है। वहीं, यह मामला अब प्रशासन के लिए भी गंभीर विचार का विषय बन गया है कि आखिरकार आम लोगों की समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

viral news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Apr 2026 06:06 pm

Published on:

20 Apr 2026 05:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / बांदा में अनोखा विरोध: दूल्हा बारात लेकर पहुंचा डीएम ऑफिस, स्मार्ट मीटर के खिलाफ उठाई आवाज

बड़ी खबरें

View All

बांदा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आईएमडी अलर्ट: लू की चेतावनी, बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला, आगरा का तापमान 41 के पार

बांदा

बांदा बना ‘आग का गोला’, 45.4°C के साथ यूपी में सबसे गर्म शहर, लू ने बढ़ाई मुश्किलें

बांदा

Banda News:थ्रेसर में फंसा गमछा बना मौत का फंदा, गेहूं कटाई के दौरान युवक की दर्दनाक मौत

यूपी न्यूज

Banda News:चोरी के मोबाइल से साइबर ठगी का बड़ा खेल: 9 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे करते थे IMEI से छेड़छाड़

यूपी न्यूज

Banda News:नहाते वक्त पत्नी पर बरसी कुल्हाड़ी, खून से सना घर छोड़ फरार हुआ पति; बेटी की चीख से कांपा गांव

बांदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.