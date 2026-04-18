Banda News:थ्रेसर में फंसा गमछा बना मौत का फंदा, गेहूं कटाई के दौरान युवक की दर्दनाक मौत

बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के सतन्याव गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। 30 वर्षीय विवेक यादव अपने खेत में थ्रेसर मशीन से गेहूं की कटाई कर रहा था। काम के दौरान वह मशीन की जाली देखने के लिए करीब गया, तभी उसका गमछा थ्रेसर के तेज घूमते पट्टे में फंस गया। इससे वह संभल नहीं सका और कुछ ही सेकंड में गमछा उसके गले में कस गया। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले स्थिति गंभीर हो गई और यह हादसा जानलेवा बन गया।