बजरी माफिया की दबंगई: किसान के खेत में डाला अवैध बजरी का स्टॉक

भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र में बजरी माफिया किसानों की निजी खातेदारी भूमि पर अवैध बजरी का स्टॉक करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला भीमपुरा में सामने आया है, जहां एक किसान की गैरमौजूदगी में उसके खेत में माफिया ने सैकड़ों टन बजरी डंप कर दी। पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत के बाद खनिज विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 360 टन अवैध बजरी जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दी। भीमपुरा निवासी शहजाद खां की सरदारनगर पटवार हलके में कृषि भूमि है। शहजाद जब गाड़ी लेकर बाहर गए हुए थे, तब भीमपुरा के ही रहने वाले भंवर खां ने उनकी जमीन पर अवैध बजरी का बड़ा ढेर लगा दिया। वापस लौटने पर जब पीड़ित ने अपनी जमीन से बजरी हटाने को कहा, तो आरोपी ने कहा कि यहां पर जल संसाधन विभाग का काम होना है। सभी बजरी की रॉयल्टी रसीद है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए खनिज विभाग के अधिकारियों ने तुरंत फोरमैन को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद फोरमैन जोगाराम मौके पर पहुंचे। कार्रवाई करते हुए विवादित भूमि पर अवैध रूप से डंप की 360 टन बजरी को जब्त कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बनेड़ा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।