UP Board Result 2026: तैयार रखें रोल नंबर, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जल्द आने की संभावना

UP Board 10th 12th Result 2026 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम अब किसी भी समय जारी किए जा सकते हैं।इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में करीब 52 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड अप्रैल के आखिरी हफ्ते (20 से 25 अप्रैल 2026 के बीच) नतीजों की घोषणा कर सकता है। बोर्ड ने कॉपियों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है लेकिन मार्क्स अपलोडिंग का काम अभी अधूरा है। परिणाम घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइटों के साथ-साथ डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए से भी अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।