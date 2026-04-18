Asha Bhosle: छत्तीसगढ़ की इस फिल्म में गूंजेगी आशा ताई की आवाज, ‘भक्त मां कर्मा’ में गाया- जगन्नाथ स्वामी दरस दिखाओ

24 दिनों में पूरे भारत की यात्रा कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 70 किमी रोज करते हैं सफर- बिलासपुर जिले से एक प्रेरक और अनोखी पहल सामने आई है, जिसने न केवल युवाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया है, बल्कि पूरे भारत में अपने जुनून और लगन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा लिया है। शासकीय प्राथमिक शाला सल्फा, सरगांव में पदस्थ शिक्षक संतोष गुप्ता ने साइकिलिंग के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की मुहिम शुरू की है… पूरी खबर पढ़े