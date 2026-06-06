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Raipur Fire incident: रायपुर के सेंट्रल बैंक में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद

Raipur News: बैंक परिसर और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। धुआं तेजी से फैलने लगा, जिससे बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों और आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया।

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रायपुर

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Love Sonkar

Jun 06, 2026

Raipur Fire incident

सेंट्रल बैंक में लगी भीषण आग (Photo Patrika)

Raipur Fire incident: रायपुर से आज सुबह भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। बॉम्बे मार्केट इलाके में स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में अचानक आग लगते ही बैंक परिसर और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग तेजी से फैलती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।

Raipur Fire incident: AC में शॉर्ट सर्किट बनी वजह

आग लगने की वजह AC में शार्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आसपास की दुकानों को भी एहतियातन खाली कराया गया ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। दमकल कर्मियों की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रहीं। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक सामने नहीं आई है। घटना गोलबाज़ार थाना क्षेत्र की है।

बैंक में फैला धुआं

आग बैंक परिसर के अंदर से उठी और कुछ ही समय में धुआं फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। घटना के बाद बैंक परिसर और आसपास के इलाके को सुरक्षा के मद्देनजर खाली कराया गया। दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए।

राहत और बचाव कार्य जारी

प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग से बैंक परिसर में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दमकल कर्मियों ने संभाला मोर्चा

फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बैंक के अन्य हिस्सों और आसपास की इमारतों तक फैलने से रोका। कई घंटों तक चले राहत एवं बचाव अभियान के दौरान लगातार पानी और अन्य अग्निशमन उपकरणों का उपयोग किया गया। अधिकारियों के अनुसार, आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, हालांकि पूरी तरह सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी जारी है।

किसी जनहानि की सूचना नहीं

इस घटना में सबसे राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं मिली है। बैंक खुलने के शुरुआती समय में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोग अंदर मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग से बैंक के फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों और अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।

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Updated on:

06 Jun 2026 11:46 am

Published on:

06 Jun 2026 11:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Fire incident: रायपुर के सेंट्रल बैंक में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद

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