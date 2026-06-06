Raipur Fire incident: रायपुर के सेंट्रल बैंक में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद

फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बैंक के अन्य हिस्सों और आसपास की इमारतों तक फैलने से रोका। कई घंटों तक चले राहत एवं बचाव अभियान के दौरान लगातार पानी और अन्य अग्निशमन उपकरणों का उपयोग किया गया। अधिकारियों के अनुसार, आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, हालांकि पूरी तरह सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी जारी है।