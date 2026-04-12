12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Asha Bhosle Passes Away: सुरों की मल्लिका आशा भोसले का निधन, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने किया नमन, 12,000 से अधिक गीतों से छोड़ी अमिट छाप

Asha Bhosle Passes Away: मखमली आवाज़ की मल्लिका कही जाने वाली सुप्रसिद्ध गायिका पद्म विभूषण आशा भोसले के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Apr 12, 2026

सुरों की मल्लिका आशा भोसले का निधन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सुरों की मल्लिका आशा भोसले का निधन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Asha Bhosle Passes Away: मखमली आवाज़ की मल्लिका कही जाने वाली सुप्रसिद्ध गायिका पद्म विभूषण आशा भोसले के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर के बाद बॉलीवुड और संगीत जगत में गहरा शोक व्याप्त है। देशभर से श्रद्धांजलि संदेश लगातार सामने आ रहे हैं।

Asha Bhosle Passes Away: मुख्यमंत्री ने जताया शोक

आशा ताई के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों ने भी गहरा दुःख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रसिद्ध गायिका, पद्म विभूषण आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। अपनी मधुर, विलक्षण और हृदयस्पर्शी आवाज़ से उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया और करोड़ों हृदयों में अमिट स्थान बनाया।

उनका यह अद्वितीय योगदान युगों-युगों तक अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। माँ वीणापाणि सरस्वती से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जताया शोक

लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और पद्मविभूषण से सम्मानित आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संगीत और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय मंच पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली सुर साम्राज्ञी, पद्मविभूषण आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं स्तब्ध कर देने वाला है। उनका जाना केवल एक महान गायिका का निधन नहीं, बल्कि भारतीय संगीत के एक युग का अवसान है। दशकों तक अपनी मधुर, विविधतापूर्ण और जीवंत आवाज़ से उन्होंने संगीत प्रेमियों के हृदयों पर अमिट छाप छोड़ी।

दिवंगत पुण्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके असंख्य प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और इस दुःख को सहने की शक्ति दें। ॐ शांति, शांति, शांति…

Asha Bhosle Passes Away: टीएस सिंहदेव ने जताया दुःख

पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने ट्वीट में कहा, महान गायिका आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। अपनी अद्वितीय आवाज़ और बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने भारतीय संगीत को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया और पीढ़ियों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया। उनका योगदान अमूल्य है और सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों व असंख्य प्रशंसकों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति दें।

रमन सिंह ने जताया शोक, कहा- गीत-संगीत में उनका योगदान अद्भुत

डॉ. रमन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने मधुर स्वरों से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को देश-विदेश में विशिष्ट पहचान दिलाने वाली सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी का निधन भारतीय संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके गीतों ने हर वर्ग और हर पीढ़ी के हृदय को स्पर्श किया है। संगीत क्षेत्र में उनका अद्वितीय योगदान आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को इस दुःख को सहने की शक्ति दें।

Asha Bhosle Passes Away: सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में थीं भर्ती

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को अचानक दिल और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत आईसीयू (ICU) में शिफ्ट किया और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। रविवार सुबह उनके बेटे आनंद भोसले ने इस दुखद खबर की पुष्टि की। परिवार ने बताया है कि उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे मुंबई में किया जाएगा।

12,000 से ज्यादा गाने गाए

आशा भोसले ने अपने करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। उनके गाने 'इन आँखों की मस्ती', 'दम मारो दम', 'पिया तू अब तो आजा' और 'चुरा लिया है तुमने' आज भी लोकप्रिय हैं। आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। जब वह सिर्फ 9 वर्ष की थीं तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए गायन शुरू कर दिया था।

ये भी पढ़ें

Statue unveiled case: युकां सरगुजा जिलाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज, CM से पहले शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का किया था अनावरण
अंबिकापुर
Statue unveiled case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 04:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Asha Bhosle Passes Away: सुरों की मल्लिका आशा भोसले का निधन, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने किया नमन, 12,000 से अधिक गीतों से छोड़ी अमिट छाप

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

परंपरा से प्रोफेशन तक! 8वीं पास महिला का कमाल, गांव की इस कला को देशभर में पहुंचाया

परंपरा से नवाचार तक (photo source- Patrika)
Patrika Special News

रेत माफिया बेलगाम! अवैध वसूली और खनन पर शिकायतें, FIR के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं

CG News,nawapara news
रायपुर

IAS Sonmani Bora: 32 हजार आदिवासियों की खुशहाली का रोडमैप तैयार, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा बोले- ‘ब्रू मॉडल’ से बदलेगी तस्वीर

IAS sonmani bora
रायपुर

CG News: नारी शक्ति वंदन अधिनियम में होगा बड़ा बदलाव, PM मोदी की पहल से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा

PM मोदी की पहल से महिलाओं को 33% आरक्षण (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

महतारी वंदना योजना से बदली नीलम की जिंदगी, छोटे कदम से आत्मनिर्भरता तक का सफर

महतारी वंदना योजना से बदली नीलम की जिंदगी, छोटे कदम से आत्मनिर्भरता तक का सफर, योजना से सशक्त हो रहीं महिलाएं(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.