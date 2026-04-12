Asha Bhosle Passes Away: सुरों की मल्लिका आशा भोसले का निधन, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने किया नमन, 12,000 से अधिक गीतों से छोड़ी अमिट छाप

आशा भोसले ने अपने करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। उनके गाने 'इन आँखों की मस्ती', 'दम मारो दम', 'पिया तू अब तो आजा' और 'चुरा लिया है तुमने' आज भी लोकप्रिय हैं। आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। जब वह सिर्फ 9 वर्ष की थीं तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए गायन शुरू कर दिया था।