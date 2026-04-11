Statue unveiled case: युकां सरगुजा जिलाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज, CM से पहले शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का किया था अनावरण

अंबिकापुर। शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के अनावरण (Statue unveiled case) मामले में सरगुजा युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विकल झा के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की रिपोर्ट निगम के सहायक अभियंता प्रदीप कुमार पैंकरा की शिकायत पर दर्ज की गई है। सहायक अभियंता का कहना था कि 8 अप्रैल की आधी रात प्रतिमा का अनावरण किया गया। जबकि 9 अप्रैल को सीएम को इसका अनावरण करना था। निगम द्वारा प्रतिमा अनावरण की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। इस दौरान युकां जिलाध्यक्ष द्वारा प्रतिमा का अनावरण कर भडक़ाउ बातें भी कही गईं थीं।