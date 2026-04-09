Unveils Martyr statue: Video: सीएम से पहले युकां जिलाध्यक्ष ने कर दिया शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण, कमिश्नर बोले- होगी कार्रवाई

Youth Congress Surguja president Vikal Jha unveiled statue (Photo- Video grab)
अंबिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अब से डेढ़ घंटे बाद अंबिकापुर पहुंचने वाले हैं। वे शहर के आकाशवाणी चौक स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद तथा डीसी रोड स्थित भाजपा के दिवंगत नेता व पूर्व विधायक रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमाओं का अनावरण (Unveils Martyr statue) करेंगे। इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच बुधवार की आधी रात युवक कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही प्रशासनिक अधिकारियों व भाजपा नेताओं में हडक़ंप मच गया। बाद में प्रतिमा को फिर से ढंका गया।
दरअसल युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकल झा रात करीब 12 बजे अपने कार्यकर्ताओं के साथ आकाशवाणी चौक पहुंचे। यहां उन्होंने एक वीडियो बनवाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने स्व. रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमा के अनावरण स्थल को भव्यता प्रदान की है, जबकि शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा (Unveils Martyr statue) के समक्ष साज-सज्जा नहीं की गई है।
इसके बाद उन्होंने शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण कर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगाए। इसका वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक पर अपलोड कर वायरल (Unveils Martyr statue) कर दिया। वीडियो वायरल होते ही शहर में तरह-तरह की चर्चा होने लगी। यह बात जब महापौर तक पहुंची तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही।
महापौर ने कहा कि सीएम गुरुवार की शाम 4 बजे उक्त प्रतिमा का अनावरण करेंगे, ऐसे में सुबह से वहां साज-सज्जा का काम किया जाना था।
रात में ही भाजपा नेताओं तक वायरल वीडियो (Unveils Martyr statue) पहुंच गया। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे और फोटोग्राफी करने के बाद उन्होंने फिर से शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को ढंका। गुरुवार की शाम करीब 4 बजे सीएम इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
इधर भाजपा नेता संतोष दास ने भी युकां जिलाध्यक्ष द्वारा प्रतिमा के अनावरण को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया बताते हुए इसे शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष तक निगम में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इन्होंने प्रतिमा का अनावरण नहीं कराया। अब जब भाजपा (Unveils Martyr statue) यह काम कर रही है तो कांग्रेसी इनका अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं।
युकां जिलाध्यक्ष द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण (Unveils Martyr statue) सीएम से पहले कर दिए जाने को लेकर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इधर निगम कमिश्नर डीएन कश्यप का कहना है कि वर्ष 2013 से यह प्रतिमा यहां स्थापित है, लेकिन कुछ विवाद की वजह से इसका अनावरण नहीं हो पाया था।
विवाद को समाप्त कर आज इसका अनावरण सीएम के हाथों होना है। उन्होंने कहा कि आधी रात ही युकां नेता ने इसका अनावरण कर दिया, यह शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला कृत्य है। उक्त नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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