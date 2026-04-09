Unveils Martyr statue: Video: सीएम से पहले युकां जिलाध्यक्ष ने कर दिया शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण, कमिश्नर बोले- होगी कार्रवाई

अंबिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अब से डेढ़ घंटे बाद अंबिकापुर पहुंचने वाले हैं। वे शहर के आकाशवाणी चौक स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद तथा डीसी रोड स्थित भाजपा के दिवंगत नेता व पूर्व विधायक रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमाओं का अनावरण (Unveils Martyr statue) करेंगे। इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच बुधवार की आधी रात युवक कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही प्रशासनिक अधिकारियों व भाजपा नेताओं में हडक़ंप मच गया। बाद में प्रतिमा को फिर से ढंका गया।