9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Unveils Martyr statue: Video: सीएम से पहले युकां जिलाध्यक्ष ने कर दिया शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण, कमिश्नर बोले- होगी कार्रवाई

Unveils Martyr statue: प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद और डीसी रोड स्थित भाजपा के दिवंगत नेता व पूर्व विधायक रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमाओं का करने वाले हैं अनावरण

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 09, 2026

Unveils Martyr Statue

Youth Congress Surguja president Vikal Jha unveiled statue (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अब से डेढ़ घंटे बाद अंबिकापुर पहुंचने वाले हैं। वे शहर के आकाशवाणी चौक स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद तथा डीसी रोड स्थित भाजपा के दिवंगत नेता व पूर्व विधायक रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमाओं का अनावरण (Unveils Martyr statue) करेंगे। इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच बुधवार की आधी रात युवक कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही प्रशासनिक अधिकारियों व भाजपा नेताओं में हडक़ंप मच गया। बाद में प्रतिमा को फिर से ढंका गया।

दरअसल युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकल झा रात करीब 12 बजे अपने कार्यकर्ताओं के साथ आकाशवाणी चौक पहुंचे। यहां उन्होंने एक वीडियो बनवाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने स्व. रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमा के अनावरण स्थल को भव्यता प्रदान की है, जबकि शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा (Unveils Martyr statue) के समक्ष साज-सज्जा नहीं की गई है।

इसके बाद उन्होंने शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण कर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगाए। इसका वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक पर अपलोड कर वायरल (Unveils Martyr statue) कर दिया। वीडियो वायरल होते ही शहर में तरह-तरह की चर्चा होने लगी। यह बात जब महापौर तक पहुंची तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही।

महापौर ने कहा कि सीएम गुरुवार की शाम 4 बजे उक्त प्रतिमा का अनावरण करेंगे, ऐसे में सुबह से वहां साज-सज्जा का काम किया जाना था।

Unveils Martyr statue: फिर से ढंकी गई प्रतिमा

रात में ही भाजपा नेताओं तक वायरल वीडियो (Unveils Martyr statue) पहुंच गया। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे और फोटोग्राफी करने के बाद उन्होंने फिर से शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को ढंका। गुरुवार की शाम करीब 4 बजे सीएम इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

इधर भाजपा नेता संतोष दास ने भी युकां जिलाध्यक्ष द्वारा प्रतिमा के अनावरण को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया बताते हुए इसे शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष तक निगम में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इन्होंने प्रतिमा का अनावरण नहीं कराया। अब जब भाजपा (Unveils Martyr statue) यह काम कर रही है तो कांग्रेसी इनका अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं।

कमिश्नर बोले- होगी कार्रवाई

युकां जिलाध्यक्ष द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण (Unveils Martyr statue) सीएम से पहले कर दिए जाने को लेकर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इधर निगम कमिश्नर डीएन कश्यप का कहना है कि वर्ष 2013 से यह प्रतिमा यहां स्थापित है, लेकिन कुछ विवाद की वजह से इसका अनावरण नहीं हो पाया था।

विवाद को समाप्त कर आज इसका अनावरण सीएम के हाथों होना है। उन्होंने कहा कि आधी रात ही युकां नेता ने इसका अनावरण कर दिया, यह शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला कृत्य है। उक्त नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Aadhar-based attendance: सरकारी दफ्तरों में अब आधार-बेस्ड हाजिरी अनिवार्य, लेट आने वालों को कलेक्टर ने दी ये चेतावनी
अंबिकापुर
Aadhar based attendance

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Apr 2026 01:15 pm

Published on:

09 Apr 2026 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Unveils Martyr statue: Video: सीएम से पहले युकां जिलाध्यक्ष ने कर दिया शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण, कमिश्नर बोले- होगी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road accident: एनएच पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की रस्सी में फंसकर बाइक सवार CISF जवान की मौत, छुट्टी लेकर जा रहा था घर

Road accident
अंबिकापुर

Aadhar-based attendance: सरकारी दफ्तरों में अब आधार-बेस्ड हाजिरी अनिवार्य, लेट आने वालों को कलेक्टर ने दी ये चेतावनी

Aadhar based attendance
अंबिकापुर

Rape and murder case: बलात्कार के बाद महिला की हत्या: आईजी ने आरोपी पर 30 हजार तो DIG ने घोषित किया 5 हजार का इनाम

Rape and murder case
अंबिकापुर

Expensive books: Video: एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट स्कूलों में निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें, अभाविप ने घेरा DEO दफ्तर

Expensive books
अंबिकापुर

Atal Pyau: डाइट के सामने अटल प्याऊ का शुभारंभ, महापौर बोलीं- प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम

Atal Pyau
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.