छत्तीसगढ़ में खाद माफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक, हजारों बोरी उर्वरक जब्त, कार्रवाई से मचा हड़कंप

किसानों का आरोप है कि खाद की किल्लत की वजह से खेती का काम प्रभावित हो रहा है। खाद के लिए उन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, जबकि मुनाफाखोर गोदामों में खाद छिपाकर बैठे हैं। कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल लाइसेंस निलंबन, माल की जब्ती और संबंधित कारोबारी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।