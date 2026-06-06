बच्चे की मुस्कान से नानी के आशीर्वाद तक, दीक्षांत में दिखा भावनाओं का संगम, रायपुर के 51 स्टूडेंट्स को 65 गोल्ड मेडल

रायगढ़ की डॉ. पलक केजरीवाल को चार गोल्ड मेडल मिले। उन्होंने पूरे कोर्स में टॉप करने के साथ फाइनल ईयर और गल्र्स कैटेगरी में भी सर्वोच्च स्थान हासिल किया। पलक का मानना है कि पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि मजे के साथ करना चाहिए। वे मूवी, ट्रिप और दोस्तों के साथ समय भी निकालती थीं, लेकिन रोज कम से कम एक तय समय पढ़ाई के लिए जरूर देती थीं। उनका कहना है कि कंसिस्टेंसी ही असली मंत्र है हर दिन पढऩा जरूरी है, चाहे समय कम ही क्यों न हो।