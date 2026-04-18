‘मैं बदनाम हो रही हूं’, युजवेंद्र चहल ने तानिया चटर्जी के खिलाफ ठोका मानहानि का मामला, लीक हुई चैट पर मचा विवाद

Yuzvendra Chahal Files Defamation Case Against Taniya Chatterjee: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और ओटीटी एक्ट्रेस तानिया चटर्जी के बीच अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब गंदी बात फेम अभिनेत्री ने अपने फोन में कुछ चैट्स दिखाए और कहा कि ये उन्हें युजवेंद्र चहल ने भेजे हैं। अब ये विवाद कानूनी मोड़ ले चुका है। हाल ही में तानिया चटर्जी ने खुलासा किया है कि चहल की ओर से उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया है।